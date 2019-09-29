Денис Саприкін, відомий як екс-директор департаменту карткового бізнесу Банку Михайлівський, разом з Ніком Ізмайловим запустили проект Sportbank.
Дивися повний текст Екс-співробітник Банку Михайлівський запустив проект Sportbank.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:19
Екс-співробітник Банку Михайлівський запустив проект...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Екс-співробітник Банку Михайлівський запустив проект Sportbank.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:19
неудивительно что Михайловский крякнул. Более тупой концепт для банковского продукта сложно придумать
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