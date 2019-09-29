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Екс-співробітник Банку
Михайлівський запустив проект...

Екс-співробітник Банку Михайлівський запустив проект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:19

Екс-співробітник Банку Михайлівський запустив проект...

Пропонуємо до обговорення:
Денис Саприкін, відомий як екс-директор департаменту карткового бізнесу Банку Михайлівський, разом з Ніком Ізмайловим запустили проект Sportbank.

Дивися повний текст Екс-співробітник Банку Михайлівський запустив проект Sportbank.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:19

неудивительно что Михайловский крякнул. Более тупой концепт для банковского продукта сложно придумать
redmax11
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