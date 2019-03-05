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Visa і Mastercard передумали
фінансувати криптовалюту...

Visa і Mastercard передумали фінансувати криптовалюту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:40

Visa і Mastercard передумали фінансувати криптовалюту...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорації Visa і Mastercard, а також низка інших фінансових компаній мають намір відмовитися від співпраці з компанією Facebook в справі розробки електронної валюти Libra.

Дивися повний текст Visa і Mastercard передумали фінансувати криптовалюту Libra - WSJ.
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А биткоин ничо так, норм :) Никакими преступниками не используется, полный одобрямс :)
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