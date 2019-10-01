Головне завдання, запевняють банкіри, - знизити ставки за валютними вкладами і відучити українців накопичувати в доларах.
Дивися повний текст Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за валютними депозитами.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:04
Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за...
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Дивися повний текст Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за валютними депозитами.
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:04
Пока что у НБУ хорошо получается только отучить людей копить в гривне.
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