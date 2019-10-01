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Нацбанк придумав новий
спосіб знизити ставки за...

Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:04

Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за...

Пропонуємо до обговорення:
Головне завдання, запевняють банкіри, - знизити ставки за валютними вкладами і відучити українців накопичувати в доларах.

Дивися повний текст Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за валютними депозитами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:04

Пока что у НБУ хорошо получается только отучить людей копить в гривне.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:18

Если "логика НБУ проста: если валюта бумаг не соответствует «родной» валюте эмитента, такие вложения несут повышенные риски. К слову, это соответствует общемировым представлениям»"
то: какого лешего наш минфин эмитировал валютные ОВГЗ?
PV
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:28

  PV написав:то: какого лешего наш минфин эмитировал валютные ОВГЗ?

Ибо риск - дело благородное 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 02:18

Американский, зелёный рубль, это единственное средство у граждан, от инфляции, деноминации и других прелестей государства управляемого реформаторами, покращувачамы, пасечника и, завгарами и остальными. Конечно, это государство будет недовольно... Они новую реформу, а граждане в долларе, где гешефт?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 02:36

Re: Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за...

«Нацбанк продовжує боротьбу з доларизацією. На його думку, найкраща стратегія – створити такі умови на ринку, при яких фінустановам буде невигідно залучати валюту у населення. І вони почнуть знижувати прибутковість депозитів у доларах і євро»

Так оно уже и есть - на сегодня разница между долларовыми депо и гривневыми раз в 5 не в пользу валютных. Я так понимаю для валютчиков дальше будет только хуже. И на валютных качелях валютчиков щимят по самое немогу.
Surfer
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