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Чому при зміцненні курсу гривні ціни не знижуються - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:19
Пропонуємо до обговорення:
НБУ пояснив, чому попри зміцнення курсу гривні населення не відчуває зниження цін.
Дивися повний текст Чому при зміцненні курсу гривні ціни не знижуються - НБУ
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:19
Про рост доходов смешно.
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