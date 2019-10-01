RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому при зміцненні курсу
гривні ціни не знижуються - НБУ

Чому при зміцненні курсу гривні ціни не знижуються - НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:19

Чому при зміцненні курсу гривні ціни не знижуються - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
НБУ пояснив, чому попри зміцнення курсу гривні населення не відчуває зниження цін.

Дивися повний текст Чому при зміцненні курсу гривні ціни не знижуються - НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91139
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:19

Про рост доходов смешно.
p_a_l
 
Повідомлень: 2280
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: orest261 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафтогаз підвищив ціни на газ для промисловості
R2 » Вів 01 жов, 2019 22:13
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 22:13
JustAMan
Morgan Stanley оновив прогноз щодо курсу гривні
R2 » Вів 01 жов, 2019 17:33
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 17:33
75stasstas75
НБУ назвав чинники зміцнення гривні до долара
R2 » Вів 01 жов, 2019 12:02
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 12:02
art_kovka12

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.