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Чому при зміцненні курсу
гривні ціни не знижуються - НБУ

Чому при зміцненні курсу гривні ціни не знижуються - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:19

Чому при зміцненні курсу гривні ціни не знижуються - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
НБУ пояснив, чому попри зміцнення курсу гривні населення не відчуває зниження цін.

Дивися повний текст Чому при зміцненні курсу гривні ціни не знижуються - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:19

Про рост доходов смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:01

Потому, что это не по феншую снижать цены. Они должны только расти.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:24

  p_a_l написав:Про рост доходов смешно.

Про инертность цен тоже смешно. Как доллар вверх, так и все сразу вверх, "доллар же ж подорожал"… А вниз не спешат - зачем, брали же раньше и сейчас брать будут, зачем снижать цену?
8889999
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:28

  8889999 написав:
  p_a_l написав:Про рост доходов смешно.

Про инертность цен тоже смешно. Как доллар вверх, так и все сразу вверх, "доллар же ж подорожал"… А вниз не спешат - зачем, брали же раньше и сейчас брать будут, зачем снижать цену?

Так правда це. Навіщо ціну знижувати?
Насправді все логічно. Зарплати працівників ростуть, видатки ростуть - зниження цін є практично нереальним.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:02

  8889999 написав:А вниз не спешат - зачем, брали же раньше и сейчас брать будут, зачем снижать цену?

Ну да. Именно это инерцией цены и называется. А что только в одну сторону - ну так экономика же, не физика :) Правительство само в этом плане лидер. Как налог на депозиты вводили: "Надо очень срочно, как временную меру". А как недавно поинтересовались не прошло ли время, так: "Зачем их отменять? Народ уже привык".
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:19

Просто все знают, что это ненадолго.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:55

  moveton написав:"Надо очень срочно, как временную меру"

Нет ничего более постоянного, чем временное.©
PSL
 
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