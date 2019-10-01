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Чому при зміцненні курсу гривні ціни не знижуються - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:19
Пропонуємо до обговорення:
НБУ пояснив, чому попри зміцнення курсу гривні населення не відчуває зниження цін.
Дивися повний текст Чому при зміцненні курсу гривні ціни не знижуються - НБУ
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R2
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:19
Про рост доходов смешно.
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p_a_l
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:01
Потому, что это не по феншую снижать цены. Они должны только расти.
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LOKY
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:24
p_a_l написав:
Про рост доходов смешно.
Про инертность цен тоже смешно. Как доллар вверх, так и все сразу вверх, "доллар же ж подорожал"… А вниз не спешат - зачем, брали же раньше и сейчас брать будут, зачем снижать цену?
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8889999
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:28
8889999 написав: p_a_l написав:
Про рост доходов смешно.
Про инертность цен тоже смешно. Как доллар вверх, так и все сразу вверх, "доллар же ж подорожал"… А вниз не спешат - зачем, брали же раньше и сейчас брать будут, зачем снижать цену?
Так правда це. Навіщо ціну знижувати?
Насправді все логічно. Зарплати працівників ростуть, видатки ростуть - зниження цін є практично нереальним.
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andrijk777
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Додано: Сер 02 жов, 2019 19:02
8889999 написав:
А вниз не спешат - зачем, брали же раньше и сейчас брать будут, зачем снижать цену?
Ну да. Именно это инерцией цены и называется. А что только в одну сторону - ну так экономика же, не физика
Правительство само в этом плане лидер. Как налог на депозиты вводили: "Надо очень срочно, как временную меру". А как недавно поинтересовались не прошло ли время, так: "Зачем их отменять? Народ уже привык".
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moveton
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Додано: Сер 02 жов, 2019 20:19
Просто все знают, что это ненадолго.
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warlamp
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Додано: Сер 02 жов, 2019 20:55
moveton написав:
"Надо очень срочно, как временную меру"
Нет ничего более постоянного, чем временное.©
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PSL
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