Англійська сьогодні – це не просто іноземна мова, це справжній ключ, який відкриває двері у світ можливостей.
Дивися повний текст How do you DO? або Чи досягли б ви успіху, якби відкрили школу англійської мови? 🤔 (тест).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:48
How do you DO? або Чи досягли б ви успіху, якби відкрили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст How do you DO? або Чи досягли б ви успіху, якби відкрили школу англійської мови? 🤔 (тест).
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:48
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