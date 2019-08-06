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How do you DO? або Чи досягли
б ви успіху, якби відкрили...

How do you DO? або Чи досягли б ви успіху, якби відкрили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:48

How do you DO? або Чи досягли б ви успіху, якби відкрили...

Пропонуємо до обговорення:
Англійська сьогодні – це не просто іноземна мова, це справжній ключ, який відкриває двері у світ можливостей.

Дивися повний текст How do you DO? або Чи досягли б ви успіху, якби відкрили школу англійської мови? 🤔 (тест).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:48

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В этом вся Украина и весь однодневный бизнес построенный на постулате "срубить бабла".
Очень показательный тест.
ruvex
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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