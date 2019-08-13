“Газпром” побудує “Північний потік-2” в обхід Данії в разі відмови узгодити маршрут газопроводу.
Дивися повний текст Газпром: ми побудуємо \"Північний потік-2\" в обхід Данії в разі відмови погодити газопровід.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:26
Газпром: ми побудуємо "Північний потік-2" в обхід Данії...
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Дивися повний текст Газпром: ми побудуємо \"Північний потік-2\" в обхід Данії в разі відмови погодити газопровід.
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:26
Двое суток судно-трубоукладчик Solitaire стояло на месте к востоку от Борнхольма, но несколько часов назад продолжило укладывать трубы. Смотрите в Маринетраффике.
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:31
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