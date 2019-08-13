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Газпром: ми побудуємо "Північний потік-2" в обхід Данії...
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:26
Пропонуємо до обговорення:
“Газпром” побудує “Північний потік-2” в обхід Данії в разі відмови узгодити маршрут газопроводу.
Дивися повний текст Газпром: ми побудуємо \"Північний потік-2\" в обхід Данії в разі відмови погодити газопровід
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:26
Двое суток судно-трубоукладчик Solitaire стояло на месте к востоку от Борнхольма, но несколько часов назад продолжило укладывать трубы. Смотрите в Маринетраффике.
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tatarinov09101985
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:31
tatarinov09101985 написав:
Двое суток судно-трубоукладчик Solitaire стояло на месте к востоку от Борнхольма, но несколько часов назад продолжило укладывать трубы. Смотрите в Маринетраффике.
Осталось 17% от общей протяженности газопровода - 400 км. Вполне по силам закончить к конц года.
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Волгарь
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:51
Волгарь При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....
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laa1999
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:53
tatarinov09101985 Куда? В обход Дании? Или назад
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laa1999
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:54
laa1999 написав:
tatarinov09101985 Куда? В обход Дании? Или назад
На дно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:04
laa1999 написав:Волгарь
При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....
Уже нет - качая через ГТС 90 млрд. м3, Газпром платит Нафтогазу 3 млрд. долларов. Т.е прокачка 55 млрд. м3 по СП-2 обойдется в 1,8 млрд. долларов (минус маржа Нафтогаза). А с 20-го года он будет платить эти деньги фактически самому себе (дочерней компании оператору). Сама труба построена на кредитные ресурсы, и срок окупаемости не имеет большого значения, учитывая что стоимость кредита -3-4% от суммы.
Так что уши никто отмораживать не собирается, а вот назло врагу - очень может быть. В рамках политики удушения Украины, проводимой руководством РФ, это довольно существенный аргумент.
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Волгарь
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:37
laa1999 написав:tatarinov09101985
Куда? В обход Дании? Или назад
Пока что вперёд и прямо.
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tatarinov09101985
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:05
Волгарь написав: laa1999 написав:Волгарь
При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....
Уже нет - качая через ГТС 90 млрд. м3, Газпром платит Нафтогазу 3 млрд. долларов. Т.е прокачка 55 млрд. м3 по СП-2 обойдется в 1,8 млрд. долларов (минус маржа Нафтогаза). А с 20-го года он будет платить эти деньги фактически самому себе (дочерней компании оператору). Сама труба построена на кредитные ресурсы, и срок окупаемости не имеет большого значения, учитывая что стоимость кредита -3-4% от суммы.
Так что уши никто отмораживать не собирается, а вот назло врагу - очень может быть. В рамках политики удушения Украины, проводимой руководством РФ, это довольно существенный аргумент.
Смешно читать. Постоянные затраты при прокачке по дну моря на 50%-100% выше, чем по суше. Выиграш от плеча только и именно, что продает сам себе. Потом, какие ссуды? В результате газ продается в Германию в 1.2 раза дешевле, чем в любую страну Европы.
Заработают только друзья Путина, Газпром лет 100 окупать будет...
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laa1999
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:06
tatarinov09101985 Ха-ха, а чего 2 дня ждали....Юмористы....
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laa1999
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