“Газпром” побудує “Північний потік-2” в обхід Данії в разі відмови узгодити маршрут газопроводу.
Дивися повний текст Газпром: ми побудуємо \"Північний потік-2\" в обхід Данії в разі відмови погодити газопровід.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:26
Газпром: ми побудуємо "Північний потік-2" в обхід Данії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром: ми побудуємо \"Північний потік-2\" в обхід Данії в разі відмови погодити газопровід.
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:26
Двое суток судно-трубоукладчик Solitaire стояло на месте к востоку от Борнхольма, но несколько часов назад продолжило укладывать трубы. Смотрите в Маринетраффике.
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:31
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:51
Волгарь При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:54
Re: Газпром: ми побудуємо
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:04
Уже нет - качая через ГТС 90 млрд. м3, Газпром платит Нафтогазу 3 млрд. долларов. Т.е прокачка 55 млрд. м3 по СП-2 обойдется в 1,8 млрд. долларов (минус маржа Нафтогаза). А с 20-го года он будет платить эти деньги фактически самому себе (дочерней компании оператору). Сама труба построена на кредитные ресурсы, и срок окупаемости не имеет большого значения, учитывая что стоимость кредита -3-4% от суммы.
Так что уши никто отмораживать не собирается, а вот назло врагу - очень может быть. В рамках политики удушения Украины, проводимой руководством РФ, это довольно существенный аргумент.
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:37
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:05
Смешно читать. Постоянные затраты при прокачке по дну моря на 50%-100% выше, чем по суше. Выиграш от плеча только и именно, что продает сам себе. Потом, какие ссуды? В результате газ продается в Германию в 1.2 раза дешевле, чем в любую страну Европы.
Заработают только друзья Путина, Газпром лет 100 окупать будет...
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