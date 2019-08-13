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Газпром: ми побудуємо "Північний
потік-2" в обхід Данії...

Газпром: ми побудуємо "Північний потік-2" в обхід Данії...
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:26

Газпром: ми побудуємо "Північний потік-2" в обхід Данії...

Пропонуємо до обговорення:
“Газпром” побудує “Північний потік-2” в обхід Данії в разі відмови узгодити маршрут газопроводу.

Дивися повний текст Газпром: ми побудуємо \"Північний потік-2\" в обхід Данії в разі відмови погодити газопровід.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:26

Двое суток судно-трубоукладчик Solitaire стояло на месте к востоку от Борнхольма, но несколько часов назад продолжило укладывать трубы. Смотрите в Маринетраффике.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:31

  tatarinov09101985 написав:Двое суток судно-трубоукладчик Solitaire стояло на месте к востоку от Борнхольма, но несколько часов назад продолжило укладывать трубы. Смотрите в Маринетраффике.

Осталось 17% от общей протяженности газопровода - 400 км. Вполне по силам закончить к конц года.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:51

Волгарь При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:53

tatarinov09101985 Куда? В обход Дании? Или назад
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:54

Re: Газпром: ми побудуємо

  laa1999 написав:tatarinov09101985 Куда? В обход Дании? Или назад

На дно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:04

  laa1999 написав:Волгарь При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....

Уже нет - качая через ГТС 90 млрд. м3, Газпром платит Нафтогазу 3 млрд. долларов. Т.е прокачка 55 млрд. м3 по СП-2 обойдется в 1,8 млрд. долларов (минус маржа Нафтогаза). А с 20-го года он будет платить эти деньги фактически самому себе (дочерней компании оператору). Сама труба построена на кредитные ресурсы, и срок окупаемости не имеет большого значения, учитывая что стоимость кредита -3-4% от суммы.
Так что уши никто отмораживать не собирается, а вот назло врагу - очень может быть. В рамках политики удушения Украины, проводимой руководством РФ, это довольно существенный аргумент.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:37

  laa1999 написав:tatarinov09101985 Куда? В обход Дании? Или назад

Пока что вперёд и прямо.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:05

  Волгарь написав:
  laa1999 написав:Волгарь При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....

Уже нет - качая через ГТС 90 млрд. м3, Газпром платит Нафтогазу 3 млрд. долларов. Т.е прокачка 55 млрд. м3 по СП-2 обойдется в 1,8 млрд. долларов (минус маржа Нафтогаза). А с 20-го года он будет платить эти деньги фактически самому себе (дочерней компании оператору). Сама труба построена на кредитные ресурсы, и срок окупаемости не имеет большого значения, учитывая что стоимость кредита -3-4% от суммы.
Так что уши никто отмораживать не собирается, а вот назло врагу - очень может быть. В рамках политики удушения Украины, проводимой руководством РФ, это довольно существенный аргумент.

Смешно читать. Постоянные затраты при прокачке по дну моря на 50%-100% выше, чем по суше. Выиграш от плеча только и именно, что продает сам себе. Потом, какие ссуды? В результате газ продается в Германию в 1.2 раза дешевле, чем в любую страну Европы.
Заработают только друзья Путина, Газпром лет 100 окупать будет...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:06

tatarinov09101985 Ха-ха, а чего 2 дня ждали....Юмористы....
laa1999
 
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