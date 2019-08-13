Газпром: ми побудуємо "Північний потік-2" в обхід Данії...
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laa1999 написав:Волгарь При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....
Уже нет - качая через ГТС 90 млрд. м3, Газпром платит Нафтогазу 3 млрд. долларов. Т.е прокачка 55 млрд. м3 по СП-2 обойдется в 1,8 млрд. долларов (минус маржа Нафтогаза). А с 20-го года он будет платить эти деньги фактически самому себе (дочерней компании оператору). Сама труба построена на кредитные ресурсы, и срок окупаемости не имеет большого значения, учитывая что стоимость кредита -3-4% от суммы. Так что уши никто отмораживать не собирается, а вот назло врагу - очень может быть. В рамках политики удушения Украины, проводимой руководством РФ, это довольно существенный аргумент.
Смешно читать. Постоянные затраты при прокачке по дну моря на 50%-100% выше, чем по суше. Выиграш от плеча только и именно, что продает сам себе. Потом, какие ссуды? В результате газ продается в Германию в 1.2 раза дешевле, чем в любую страну Европы. Заработают только друзья Путина, Газпром лет 100 окупать будет...
С ЧЕГО ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ? Простой пример РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г Выручка от продаж (в млн руб.) 4 076 751 Прибыль от продаж 780 878 Прибыль за период 878 644
https://www.gazprom.ru/f/posts/77/88548 ... ort-ru.pdf Такой доходностью (23% от оборота) вряд ли может похвастаться хоть одна зарубежная компания подобного калибра. Я отнюдь не отношу себя к друзьям Путина, но за 18-ый год поучил без налогов почти 3 млн. рублей дивидендов. И с окончанием строительства СП и СС эта сумма будет только расти - бизнес тут простой, А и Б сидели на трубе, капитальные затраты снизятся, а эксплуатационные будут оставаться внутри компании.
laa1999 написав:Волгарь При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....
Уже нет - качая через ГТС 90 млрд. м3, Газпром платит Нафтогазу 3 млрд. долларов. Т.е прокачка 55 млрд. м3 по СП-2 обойдется в 1,8 млрд. долларов (минус маржа Нафтогаза). А с 20-го года он будет платить эти деньги фактически самому себе (дочерней компании оператору). Сама труба построена на кредитные ресурсы, и срок окупаемости не имеет большого значения, учитывая что стоимость кредита -3-4% от суммы. Так что уши никто отмораживать не собирается, а вот назло врагу - очень может быть. В рамках политики удушения Украины, проводимой руководством РФ, это довольно существенный аргумент.
Смешно читать. Постоянные затраты при прокачке по дну моря на 50%-100% выше, чем по суше. Выиграш от плеча только и именно, что продает сам себе. Потом, какие ссуды? В результате газ продается в Германию в 1.2 раза дешевле, чем в любую страну Европы. Заработают только друзья Путина, Газпром лет 100 окупать будет...
Так изначальная задача в этом - чтобы друзья Пыни заработали.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.