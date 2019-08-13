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Газпром: ми побудуємо "Північний
потік-2" в обхід Данії...

Газпром: ми побудуємо "Північний потік-2" в обхід Данії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:50

  laa1999 написав:
  Волгарь написав:
  laa1999 написав:Волгарь При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....

Уже нет - качая через ГТС 90 млрд. м3, Газпром платит Нафтогазу 3 млрд. долларов. Т.е прокачка 55 млрд. м3 по СП-2 обойдется в 1,8 млрд. долларов (минус маржа Нафтогаза). А с 20-го года он будет платить эти деньги фактически самому себе (дочерней компании оператору). Сама труба построена на кредитные ресурсы, и срок окупаемости не имеет большого значения, учитывая что стоимость кредита -3-4% от суммы.
Так что уши никто отмораживать не собирается, а вот назло врагу - очень может быть. В рамках политики удушения Украины, проводимой руководством РФ, это довольно существенный аргумент.

Смешно читать. Постоянные затраты при прокачке по дну моря на 50%-100% выше, чем по суше. Выиграш от плеча только и именно, что продает сам себе. Потом, какие ссуды? В результате газ продается в Германию в 1.2 раза дешевле, чем в любую страну Европы.
Заработают только друзья Путина, Газпром лет 100 окупать будет...

С ЧЕГО ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ? Простой пример
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 г
Выручка от продаж (в млн руб.) 4 076 751
Прибыль от продаж 780 878
Прибыль за период 878 644

https://www.gazprom.ru/f/posts/77/88548 ... ort-ru.pdf
Такой доходностью (23% от оборота) вряд ли может похвастаться хоть одна зарубежная компания подобного калибра. Я отнюдь не отношу себя к друзьям Путина, но за 18-ый год поучил без налогов почти 3 млн. рублей дивидендов.
И с окончанием строительства СП и СС эта сумма будет только расти - бизнес тут простой, А и Б сидели на трубе, капитальные затраты снизятся, а эксплуатационные будут оставаться внутри компании.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:05

  laa1999 написав:
  Волгарь написав:
  laa1999 написав:Волгарь При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....

Уже нет - качая через ГТС 90 млрд. м3, Газпром платит Нафтогазу 3 млрд. долларов. Т.е прокачка 55 млрд. м3 по СП-2 обойдется в 1,8 млрд. долларов (минус маржа Нафтогаза). А с 20-го года он будет платить эти деньги фактически самому себе (дочерней компании оператору). Сама труба построена на кредитные ресурсы, и срок окупаемости не имеет большого значения, учитывая что стоимость кредита -3-4% от суммы.
Так что уши никто отмораживать не собирается, а вот назло врагу - очень может быть. В рамках политики удушения Украины, проводимой руководством РФ, это довольно существенный аргумент.

Смешно читать. Постоянные затраты при прокачке по дну моря на 50%-100% выше, чем по суше. Выиграш от плеча только и именно, что продает сам себе. Потом, какие ссуды? В результате газ продается в Германию в 1.2 раза дешевле, чем в любую страну Европы.
Заработают только друзья Путина, Газпром лет 100 окупать будет...


Так изначальная задача в этом - чтобы друзья Пыни заработали.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:06

  laa1999 написав:tatarinov09101985 Ха-ха, а чего 2 дня ждали....Юмористы....

Хз, может они СП2 через СП1 в том месте перехлёстывали.
Ну, чтобы продолжать ложить трубопровод в водах Швеции до самой Германии...
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