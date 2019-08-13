Додано: Сер 02 жов, 2019 15:50

laa1999 написав: Волгарь написав: laa1999 написав: Волгарь При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу.... При ценах на 30% выше - Сбербанк заявлял о 30 летнем сроке окупаемости Nord Stram2...Теперь окупится через бесконечно лет. Чисто политический проект - отморожу уши на зло врагу....

Уже нет - качая через ГТС 90 млрд. м3, Газпром платит Нафтогазу 3 млрд. долларов. Т.е прокачка 55 млрд. м3 по СП-2 обойдется в 1,8 млрд. долларов (минус маржа Нафтогаза). А с 20-го года он будет платить эти деньги фактически самому себе (дочерней компании оператору). Сама труба построена на кредитные ресурсы, и срок окупаемости не имеет большого значения, учитывая что стоимость кредита -3-4% от суммы.

Так что уши никто отмораживать не собирается, а вот назло врагу - очень может быть. В рамках политики удушения Украины, проводимой руководством РФ, это довольно существенный аргумент. Уже нет - качая через ГТС 90 млрд. м3, Газпром платит Нафтогазу 3 млрд. долларов. Т.е прокачка 55 млрд. м3 по СП-2 обойдется в 1,8 млрд. долларов (минус маржа Нафтогаза). А с 20-го года он будет платить эти деньги фактически самому себе (дочерней компании оператору). Сама труба построена на кредитные ресурсы, и срок окупаемости не имеет большого значения, учитывая что стоимость кредита -3-4% от суммы.Так что уши никто отмораживать не собирается, а вот назло врагу - очень может быть. В рамках политики удушения Украины, проводимой руководством РФ, это довольно существенный аргумент.

Смешно читать. Постоянные затраты при прокачке по дну моря на 50%-100% выше, чем по суше. Выиграш от плеча только и именно, что продает сам себе. Потом, какие ссуды? В результате газ продается в Германию в 1.2 раза дешевле, чем в любую страну Европы.

Заработают только друзья Путина, Газпром лет 100 окупать будет... Смешно читать. Постоянные затраты при прокачке по дну моря на 50%-100% выше, чем по суше. Выиграш от плеча только и именно, что продает сам себе. Потом, какие ссуды? В результате газ продается в Германию в 1.2 раза дешевле, чем в любую страну Европы.Заработают только друзья Путина, Газпром лет 100 окупать будет...

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ За шесть месяцев,

закончившихся 30 июня 2019 г

Выручка от продаж (в млн руб.) 4 076 751

Прибыль от продаж 780 878

Прибыль за период 878 644



С ЧЕГО ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ? Простой примерТакой доходностью (23% от оборота) вряд ли может похвастаться хоть одна зарубежная компания подобного калибра. Я отнюдь не отношу себя к друзьям Путина, но за 18-ый год поучил без налогов почти 3 млн. рублей дивидендов.И с окончанием строительства СП и СС эта сумма будет только расти - бизнес тут простой, А и Б сидели на трубе, капитальные затраты снизятся, а эксплуатационные будут оставаться внутри компании.