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Україна вперше продала свої облігації через платформу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:27
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України провело перший аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через систему Bloomberg.
Дивися повний текст Україна вперше продала свої облігації через платформу Bloomberg (інфографіка)
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:27
і куди тепер полізе курс?
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