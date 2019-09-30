RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна вперше продала свої
облігації через платформу...

Україна вперше продала свої облігації через платформу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:27

Україна вперше продала свої облігації через платформу...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України провело перший аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через систему Bloomberg.

Дивися повний текст Україна вперше продала свої облігації через платформу Bloomberg (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91142
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:27

і куди тепер полізе курс?
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 05.11.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Волгарь і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіка України має зростати через успішність...
R2 » Сер 02 жов, 2019 11:13
4 90
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 13:39
golllmax
Україна оновила рекорд з імпорту овочів
R2 » Сер 02 жов, 2019 08:40
0 22
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 08:40
R2
Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через...
R2 » Пон 30 вер, 2019 07:41
8 501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 10:49
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (242)
02.10.2019 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.