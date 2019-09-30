Міністерство фінансів України провело перший аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через систему Bloomberg.
Дивися повний текст Україна вперше продала свої облігації через платформу Bloomberg (інфографіка).
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:27
Україна вперше продала свої облігації через платформу...
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Дивися повний текст Україна вперше продала свої облігації через платформу Bloomberg (інфографіка).
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