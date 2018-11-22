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Штрафи за "єврономери"
відкладено

Штрафи за "єврономери" відкладено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:30

Штрафи за "єврономери" відкладено

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Штрафи за \"єврономери\" відкладено.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:30

опять 25
предыдущие властьимущие делели это чтобы:
1 разделять и властвовать
2 пополнить казну чтобы распилить

нынешние чем-то отличаются?
PV
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Эта музыка будет вечной...
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RomanTik
 
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