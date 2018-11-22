Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Штрафи за \"єврономери\" відкладено.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:30
Штрафи за "єврономери" відкладено
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за \"єврономери\" відкладено.
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:30
опять 25
предыдущие властьимущие делели это чтобы:
1 разделять и властвовать
2 пополнить казну чтобы распилить
нынешние чем-то отличаются?
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:48
Эта музыка будет вечной...
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:23
Re: Штрафи за
Спиногризи на тілі країни
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