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Гончарук назвав "драйвери"
економічного зростання України

Гончарук назвав "драйвери" економічного зростання України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:00

Гончарук назвав "драйвери" економічного зростання України

Пропонуємо до обговорення:
Олексій Гончарук назвав три "драйвери" економічного зростання – енергоресурси, інфраструктура та людський капітал

Дивися повний текст Гончарук назвав \"драйвери\" економічного зростання України.
R2
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