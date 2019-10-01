Олексій Гончарук назвав три "драйвери" економічного зростання – енергоресурси, інфраструктура та людський капітал
Дивися повний текст Гончарук назвав \"драйвери\" економічного зростання України.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:00
Гончарук назвав "драйвери" економічного зростання України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук назвав \"драйвери\" економічного зростання України.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:48
Re: Гончарук назвав
Красиво поёт. Прям инвесторы с чемоданами баксов в очереди к нам стоят, только полос в аэропортах не хватает, чтобы их принять.
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