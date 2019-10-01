Поточне зниження гривні обумовлено ослабленням припливу валюти від нерезидентів в ОВДП.
Дивися повний текст Експерт НБУ назвав причину зростання курсу долара.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:03
Експерт НБУ назвав причину зростання курсу долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт НБУ назвав причину зростання курсу долара.
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:03
"В целом, эксперт не видит причин для существенных колебаний на валютном рынке Украины" - это в смысле доллар будет устойчиво расти по 50 копеек в день?
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:47
Після тривалого зміцнення гривні у вересні майже до позначки 24,0 курс долара стрімко пішов угору. Що це означає?
Фінансовий експерт «Мінфіну» оперативно відповів на питання, які зараз непокоять багатьох:
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