RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт НБУ назвав причину
зростання курсу долара

Експерт НБУ назвав причину зростання курсу долара
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:03

Експерт НБУ назвав причину зростання курсу долара

Пропонуємо до обговорення:
Поточне зниження гривні обумовлено ослабленням припливу валюти від нерезидентів в ОВДП.

Дивися повний текст Експерт НБУ назвав причину зростання курсу долара.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91144
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:03

"В целом, эксперт не видит причин для существенных колебаний на валютном рынке Украины" - это в смысле доллар будет устойчиво расти по 50 копеек в день?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:47

Після тривалого зміцнення гривні у вересні майже до позначки 24,0 курс долара стрімко пішов угору. Що це означає?

Фінансовий експерт «Мінфіну» оперативно відповів на питання, які зараз непокоять багатьох:
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 14.09.13
Подякував: 251 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: finua і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому при зміцненні курсу гривні ціни не знижуються - НБУ
R2 » Сер 02 жов, 2019 12:19
4 131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 16:28
andrijk777
Гончарук назвав "драйвери" економічного зростання України
R2 » Сер 02 жов, 2019 16:00
0 17
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 16:00
R2
Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
R2 » Сер 02 жов, 2019 10:25
0 26
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 10:25
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.