У Кабінеті міністрів планують зробити платним проїзд дорогами України для іноземців.
Дивися повний текст Іноземцям можуть ввести плату за проїзд українськими дорогами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:08
Іноземцям можуть ввести плату за проїзд українськими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземцям можуть ввести плату за проїзд українськими дорогами.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:08
у нас є дороги?
та вони ще з нас скачають гроші за розбиті авто.
зелені хллопці, зовсім зелені.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:51
Re: Іноземцям можуть ввести плату за проїзд українськими...
Ах вот почему Гончарук в соседней новости говорит, что нужно дороги строить. Массы иностранных фур будут приезжать по ним покататься и за это заплатить. Бизнес-план, чё.
|