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Іноземцям можуть ввести плату
за проїзд українськими...

Іноземцям можуть ввести плату за проїзд українськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:08

Іноземцям можуть ввести плату за проїзд українськими...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабінеті міністрів планують зробити платним проїзд дорогами України для іноземців.

Дивися повний текст Іноземцям можуть ввести плату за проїзд українськими дорогами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:08

у нас є дороги?
та вони ще з нас скачають гроші за розбиті авто.
зелені хллопці, зовсім зелені.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:51

Re: Іноземцям можуть ввести плату за проїзд українськими...

Ах вот почему Гончарук в соседней новости говорит, что нужно дороги строить. Массы иностранных фур будут приезжать по ним покататься и за это заплатить. Бизнес-план, чё.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:31

Те, що в Україні зараз з дорогами напряжечка - це можна поправити. А чи будуть брати плату за проїзд Україною з бл-ях-ер-ів? Це може стати панацеєю )))
jeugen
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