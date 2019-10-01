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У Мінфіні пояснили зміцнення
гривні відносно долара

У Мінфіні пояснили зміцнення гривні відносно долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:17

У Мінфіні пояснили зміцнення гривні відносно долара

Пропонуємо до обговорення:
Міністерка фінансів Оксана Маркарова, пояснила, чим спричинене незвичне для цього періоду зміцнення гривні.

Дивися повний текст У Мінфіні пояснили зміцнення гривні відносно долара.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:17

Необычное укрепление, или обычная спекуляция ?
kivitv224
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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