Міністерка фінансів Оксана Маркарова, пояснила, чим спричинене незвичне для цього періоду зміцнення гривні.
Дивися повний текст У Мінфіні пояснили зміцнення гривні відносно долара.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 19:17
У Мінфіні пояснили зміцнення гривні відносно долара
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Дивися повний текст У Мінфіні пояснили зміцнення гривні відносно долара.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:11
Какой "долгосрочный тренд"? Всё. Качельки пошли в обратную сторону. Хорошо, если выстрелит до 29, может быть и выше. У Кабмина только один выход - заложить вторую секцию пирамиды ОВГЗ.
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