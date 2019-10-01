Міністерка фінансів Оксана Маркарова, пояснила, чим спричинене незвичне для цього періоду зміцнення гривні.
Дивися повний текст У Мінфіні пояснили зміцнення гривні відносно долара.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 19:17
У Мінфіні пояснили зміцнення гривні відносно долара
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Дивися повний текст У Мінфіні пояснили зміцнення гривні відносно долара.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:11
Какой "долгосрочный тренд"? Всё. Качельки пошли в обратную сторону. Хорошо, если выстрелит до 29, может быть и выше. У Кабмина только один выход - заложить вторую секцию пирамиды ОВГЗ.
Додано: Чет 03 жов, 2019 07:26
"немного увеличенная производительность в сельскохозяйственном секторе" - это при рекордном импорте продуктов.
"увеличение интереса международных покупателей к нашим ценным бумагам" - ОВГЗ скупают кто-то из окружения Моники через офшорную прокладку, скоро узнаем.
"возросшая инвестиционная активность в реальном секторе" - в газодобыче и табачной отрасли?
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