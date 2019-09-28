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Переказувати кошти між рахунками
Київстар, Vodafone і...

Переказувати кошти між рахунками Київстар, Vodafone і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:21

Переказувати кошти між рахунками Київстар, Vodafone і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті компанії.

Дивися повний текст Переказувати кошти між рахунками Київстар, Vodafone і lifecell буде дешевше.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:21

Я не могу понять - зачем?
Сначала перевести деньги с банковской карты на счёт телефона, а потом с него оплачивать всё то, что можно сразу оплатить с карты?
uicilopo4tli
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