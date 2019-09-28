Про це повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст Переказувати кошти між рахунками Київстар, Vodafone і lifecell буде дешевше.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:21
Переказувати кошти між рахунками Київстар, Vodafone і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Переказувати кошти між рахунками Київстар, Vodafone і lifecell буде дешевше.
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:21
Я не могу понять - зачем?
Сначала перевести деньги с банковской карты на счёт телефона, а потом с него оплачивать всё то, что можно сразу оплатить с карты?
|