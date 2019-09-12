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Компанії представили
технологію "Смарт Каса", що...

Компанії представили технологію "Смарт Каса", що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:25

Компанії представили технологію "Смарт Каса", що...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ukrtrimex у партнерстві з Mastercard і Vodafone розробила універсальне рішення «Смарт Каса» для ведення роздрібного бізнесу і організації прийому оплат картками різних банків і платіжних систем в торгово-сервісній мережі.

Дивися повний текст Компанії представили технологію \"Смарт Каса\", що об'єднує POS-термінал і касовий апарат (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:25

Теперь осталось узнать каким боком Ukrtrimex стоит к тем кто закон принимал. Быстро нарисовались.
p_a_l
 
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