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У Швеції створили дорогу, яка сама заряджає електрокари...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 01:49
Пропонуємо до обговорення:
У Швеції почали глобальні випробування проєкту EVolution Road, в рамках якого передбачається будівництво доріг, оснащених пристроями для зарядки електротранспорту на ходу.
Дивися повний текст У Швеції створили дорогу, яка сама заряджає електрокари (відео)
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Додано: Чет 03 жов, 2019 01:49
Шведы открыли энциклопедию и узнали о существовании троллейбусов и контактных проводов в метро? Забавно ещё выглядит утверждение в ролике, что прямо произведена революция в физике и питание даётся только в тот участок провода, где находится заплатившая машина. При этом неплохо видно, что просто дорога сегментирована и длина сегмента где-то 2.5-3 легковушки. Так что можно запросто ехать близко за кем-то, кто обладает "беспроводной связью между электробусом и дорогой" и брать энергию на халяву. Ну а обладатель связи будет радоваться ещё и оплате двойного счёта.
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