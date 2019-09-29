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З 1 жовтня за біометричний
паспорт потрібно буде платити...

З 1 жовтня за біометричний паспорт потрібно буде платити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:41

З 1 жовтня за біометричний паспорт потрібно буде платити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Дивися повний текст З 1 жовтня за біометричний паспорт потрібно буде платити по-новому.
R2
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