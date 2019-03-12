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Cadogan продасть "Укрінвест
Групі" свою "дочку" за $2,8 млн

Cadogan продасть "Укрінвест Групі" свою "дочку" за $2,8 млн
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:54

Cadogan продасть "Укрінвест Групі" свою "дочку" за $2,8 млн

Пропонуємо до обговорення:
Cadogan Petroleum досягла домовленості з "Укрінвест Груп" (Київ) щодо продажу своєї дочірньої компанії "Газвидобування" (Полтава) за $2,8 млн.

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Не читал, блин, надо и себе пару скважин продать тем более баксами платят
nyv
 
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