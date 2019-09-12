RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Google і levi's показали
розумну куртку (фото)

Google і levi's показали розумну куртку (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:18

Google і levi's показали розумну куртку (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Google і levi's випустили нову технологічну джинсову куртку, за допомогою якої можна дзвонити і робити селфі.

Дивися повний текст Google і levi's показали розумну куртку (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91148
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Suzuki офіційно представила субкомпактний кросовер (фото)
R2 » Вів 01 жов, 2019 12:11
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 12:11
Puente
Honda представила свій перший серійний електромобіль (фото)
R2 » Чет 12 вер, 2019 13:24
2 109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 17:28
joketube20
На Львівщині відкрили 180-метровий автомобільний міст (фото)
R2 » П'ят 30 сер, 2019 14:58
1 114
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 14:58
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7336)
03.10.2019 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.