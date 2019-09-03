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На приватизацію передадуть 800 підприємств - Милованов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:50
Пропонуємо до обговорення:
Невдовзі уряд передасть на приватизацію більш, ніж 800 підприємств.
Дивися повний текст На приватизацію передадуть 800 підприємств - Милованов
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:50
Розпродаж дерпідприємств вони називають інвестиціями.
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