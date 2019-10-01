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У Мінфіні прокоментували
ініціативу щодо РРО

У Мінфіні прокоментували ініціативу щодо РРО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:14

У Мінфіні прокоментували ініціативу щодо РРО

Пропонуємо до обговорення:
Маркарова заявила, що ФОП не повинні побоюватися законопроектів, що регулюють використання РРО фізособами-підприємцями.

Дивися повний текст У Мінфіні прокоментували ініціативу щодо РРО.
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