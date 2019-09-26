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Бюджет-2020: Маркарова озвучила
обсяг фінансування доріг...

Бюджет-2020: Маркарова озвучила обсяг фінансування доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:49

Бюджет-2020: Маркарова озвучила обсяг фінансування доріг...

Пропонуємо до обговорення:
Проект Державного бюджету України на 2020 рік передбачає рекордне фінансування доріг і оборонного сектору.

Дивися повний текст Бюджет-2020: Маркарова озвучила обсяг фінансування доріг і оборони.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:49

Школы и больницы закрывают, пенсии платить нечем а военным, полиции и офису президента увеличивают финансирование.
blueiceua
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