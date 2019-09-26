Проект Державного бюджету України на 2020 рік передбачає рекордне фінансування доріг і оборонного сектору.
Дивися повний текст Бюджет-2020: Маркарова озвучила обсяг фінансування доріг і оборони.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:49
Бюджет-2020: Маркарова озвучила обсяг фінансування доріг...
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Дивися повний текст Бюджет-2020: Маркарова озвучила обсяг фінансування доріг і оборони.
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:49
Школы и больницы закрывают, пенсии платить нечем а военным, полиции и офису президента увеличивают финансирование.
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