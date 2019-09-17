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Samsung закриває останній завод
з виробництва смартфонів...

Samsung закриває останній завод з виробництва смартфонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:50

Samsung закриває останній завод з виробництва смартфонів...

Пропонуємо до обговорення:
Останній завод Samsung з виробництва смартфонів в Китаї закриють наприкінці цього місяця.

Дивися повний текст Samsung закриває останній завод з виробництва смартфонів в Китаї.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:50

Да, видимо у самсунг дела совсем плохо
blueiceua
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