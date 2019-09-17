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Samsung закриває останній завод з виробництва смартфонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:50
Пропонуємо до обговорення:
Останній завод Samsung з виробництва смартфонів в Китаї закриють наприкінці цього місяця.
Дивися повний текст Samsung закриває останній завод з виробництва смартфонів в Китаї
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:50
Да, видимо у самсунг дела совсем плохо
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