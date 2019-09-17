Останній завод Samsung з виробництва смартфонів в Китаї закриють наприкінці цього місяця.
Дивися повний текст Samsung закриває останній завод з виробництва смартфонів в Китаї.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:50
Samsung закриває останній завод з виробництва смартфонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Samsung закриває останній завод з виробництва смартфонів в Китаї.
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:38
Re: Samsung закриває
у китайцев своих телефонов хватает. и им симпатичны айфоны
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:56
На самом деле причина в высокой стоимости рабсилы. На 2019 год в КНР минимальная зарплата - 3000 юаней ($420), средняя - $1400, IT - $3500. Самсунг не настолько богат, чтобы платить персоналу такие зарплаты.
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