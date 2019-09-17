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Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
Дивися повний текст Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:40
а там Крым близко
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