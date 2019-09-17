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Укрзалізниця запустить ще один
швидкісний поїзд Інтерсіті

Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:39

Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Дивися повний текст Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:40

а там Крым близко
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:34

Re: Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіт

Больше интересно откуда туда взялся пассажиропоток. До 2014го был поезд Хмельницкий-Одесса-Симферополь. Действительно популярный, в Одессе на него сесть было не реально в принципе. Потом Крым отвалился и маршрут укоротился до Хмельницкий-Одесса-Херсон. И поезд резко стал ездить полупустым. А потом его и совсем отменили.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:03

стоило бы написать сколько "скоростной" поезд едет от Киева до Херсона.... :)
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:12

Re: Укрзалізниця

  moveton написав:И поезд резко стал ездить полупустым. А потом его и совсем отменили.
та в Украине многие маршруты отвалились вместе с вагонами и локомотивами. кто-то видел те бомбардиры?..
sal
 
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