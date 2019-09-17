Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
Дивися повний текст Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:39
Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:34
Re: Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіт
Больше интересно откуда туда взялся пассажиропоток. До 2014го был поезд Хмельницкий-Одесса-Симферополь. Действительно популярный, в Одессе на него сесть было не реально в принципе. Потом Крым отвалился и маршрут укоротился до Хмельницкий-Одесса-Херсон. И поезд резко стал ездить полупустым. А потом его и совсем отменили.
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:03
стоило бы написать сколько "скоростной" поезд едет от Киева до Херсона....
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:12
Re: Укрзалізниця
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