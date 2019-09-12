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Маркарова розповіла про
динаміку переговорів з МВФ

Маркарова розповіла про динаміку переговорів з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:01

Маркарова розповіла про динаміку переговорів з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Українська влада "не випадає з нормального графіка" переговорів із Міжнародним валютним фондом.

Дивися повний текст Маркарова розповіла про динаміку переговорів з МВФ.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:02

Все, беня все пох..рил. Очень печально, что вся страна становится заложницей одного олигарха-ворюги, это высшая степень коррупции, а они народ жучить с его копейками.
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