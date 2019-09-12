Українська влада "не випадає з нормального графіка" переговорів із Міжнародним валютним фондом.
Дивися повний текст Маркарова розповіла про динаміку переговорів з МВФ.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:01
Маркарова розповіла про динаміку переговорів з МВФ
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Дивися повний текст Маркарова розповіла про динаміку переговорів з МВФ.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:02
Все, беня все пох..рил. Очень печально, что вся страна становится заложницей одного олигарха-ворюги, это высшая степень коррупции, а они народ жучить с его копейками.
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