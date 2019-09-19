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Криклій анонсував часткову приватизацію Укрпошти й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:02
Пропонуємо до обговорення:
Мінінфраструктури планує продати частину акцій державних Укрпошти та Укрзалізниці приватним компаніям.
Дивися повний текст Криклій анонсував часткову приватизацію Укрпошти й Укрзалізниці
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:02
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