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Криклій анонсував часткову
приватизацію Укрпошти й...

Криклій анонсував часткову приватизацію Укрпошти й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:02

Криклій анонсував часткову приватизацію Укрпошти й...

Пропонуємо до обговорення:
Мінінфраструктури планує продати частину акцій державних Укрпошти та Укрзалізниці приватним компаніям.

Дивися повний текст Криклій анонсував часткову приватизацію Укрпошти й Укрзалізниці.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:02

Эти дограбят все.
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