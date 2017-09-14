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НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53
Пропонуємо до обговорення:
Інтервенції Національного банку України з продажу валюти на цьому тижні склали $200 млн для згладжування тимчасових коливань курсу, викликаних, перш за все, психологічними факторами.
Дивися повний текст НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування коливань курсу
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53
Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
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andrijk777
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otg
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