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НБУ розповів, скільки валюти
продав для згладжування...

НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53

НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...

Пропонуємо до обговорення:
Інтервенції Національного банку України з продажу валюти на цьому тижні склали $200 млн для згладжування тимчасових коливань курсу, викликаних, перш за все, психологічними факторами.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53

Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
andrijk777
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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