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НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53
Пропонуємо до обговорення:
Інтервенції Національного банку України з продажу валюти на цьому тижні склали $200 млн для згладжування тимчасових коливань курсу, викликаних, перш за все, психологічними факторами.
Дивися повний текст НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування коливань курсу
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R2
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53
Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
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andrijk777
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:21
andrijk777 написав:
Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
Ви взагалі стежите, що на міжбанку коїться? Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення
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Faceless
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:07
Faceless написав: andrijk777 написав:
Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
Ви взагалі стежите, що на міжбанку коїться? Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення
Такого сообщения на сайте НБУ -нет ,если сообщения интерфакс Украины,то есть вражеского голоса...
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laa1999
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:10
Faceless написав: andrijk777 написав:
Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
Ви взагалі стежите, що на міжбанку коїться? Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення
Ні, я не стежу.
Які можуть бути рекорди "не з укріплення" при офіційному курсі 24,7. І при заложеному в бюджет курсі 29,4.
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andrijk777
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