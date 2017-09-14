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НБУ розповів, скільки валюти
продав для згладжування...

НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53

НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...

Пропонуємо до обговорення:
Інтервенції Національного банку України з продажу валюти на цьому тижні склали $200 млн для згладжування тимчасових коливань курсу, викликаних, перш за все, психологічними факторами.

Дивися повний текст НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування коливань курсу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53

Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:21

  andrijk777 написав:Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.

Ви взагалі стежите, що на міжбанку коїться? Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:07

  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.

Ви взагалі стежите, що на міжбанку коїться? Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення

Такого сообщения на сайте НБУ -нет ,если сообщения интерфакс Украины,то есть вражеского голоса...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:10

  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.

Ви взагалі стежите, що на міжбанку коїться? Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення

Ні, я не стежу.
Які можуть бути рекорди "не з укріплення" при офіційному курсі 24,7. І при заложеному в бюджет курсі 29,4.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:49

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.

Ви взагалі стежите, що на міжбанку коїться? Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення

Ні, я не стежу.
Які можуть бути рекорди "не з укріплення" при офіційному курсі 24,7. І при заложеному в бюджет курсі 29,4.


Задача нацбанку згладжувати коливання, а не регулювати курс, тобто, курс може рости хоч до 29,4 але поступово. Але дивлячись на вчорашні +0,3 і сьогоднішні -0,4 вони з цим не дуже справляються....
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:30

Re: НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...

  Faceless написав:Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення


Розвинуті країни намагаються всілякими способами знизити курс власної валюти, щоб підвищити конкурентність. В нас вважають за краще позичати під шалені % і одночасно укріплювати курс нац.валюти.
Може не треба було продавати, по крайній мірі в такому обсязі для інтересів держави?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:15

  Giroi написав:Задача нацбанку згладжувати коливання, а не регулювати курс, тобто, курс може рости хоч до 29,4 але поступово. Але дивлячись на вчорашні +0,3 і сьогоднішні -0,4 вони з цим не дуже справляються....

Ааа... А я гадав що головне завдання НБУ забезпечення стабільності нац. валюти. Тобто якщо курс до 50 стрибне, то НБУ тіпа невинуваті? Головне щоб +0,3 чи -0,4 не було.. Ясно тепер. :D Привіт 1999, 2008, 2014, 20..
andrijk777
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