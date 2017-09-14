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НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53
Пропонуємо до обговорення:
Інтервенції Національного банку України з продажу валюти на цьому тижні склали $200 млн для згладжування тимчасових коливань курсу, викликаних, перш за все, психологічними факторами.
Дивися повний текст НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування коливань курсу
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R2
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53
Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
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andrijk777
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:21
andrijk777 написав:
Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
Ви взагалі стежите, що на міжбанку коїться? Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення
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Faceless
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:07
Faceless написав: andrijk777 написав:
Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
Ви взагалі стежите, що на міжбанку коїться? Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення
Такого сообщения на сайте НБУ -нет ,если сообщения интерфакс Украины,то есть вражеского голоса...
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laa1999
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:10
Faceless написав: andrijk777 написав:
Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
Ви взагалі стежите, що на міжбанку коїться? Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення
Ні, я не стежу.
Які можуть бути рекорди "не з укріплення" при офіційному курсі 24,7. І при заложеному в бюджет курсі 29,4.
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andrijk777
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Додано: Чет 03 жов, 2019 17:49
andrijk777 написав: Faceless написав: andrijk777 написав:
Це точно саботаж з боку НБУ.
Курс б"є рекорди і гривня укріпляється, а вони ПРОДАЮТЬ валюту.
Ви взагалі стежите, що на міжбанку коїться? Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення
Ні, я не стежу.
Які можуть бути рекорди "не з укріплення" при офіційному курсі 24,7. І при заложеному в бюджет курсі 29,4.
Задача нацбанку згладжувати коливання, а не регулювати курс, тобто, курс може рости хоч до 29,4 але поступово. Але дивлячись на вчорашні +0,3 і сьогоднішні -0,4 вони з цим не дуже справляються....
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Giroi
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:30
Faceless написав:
Продали валюту якраз тоді, коли гривня почала "бити рекорди", але не з укріплення
Розвинуті країни намагаються всілякими способами знизити курс власної валюти, щоб підвищити конкурентність. В нас вважають за краще позичати під шалені % і одночасно укріплювати курс нац.валюти.
Може не треба було продавати, по крайній мірі в такому обсязі для інтересів держави?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 03 жов, 2019 21:15
Giroi написав:
Задача нацбанку згладжувати коливання, а не регулювати курс, тобто, курс може рости хоч до 29,4 але поступово. Але дивлячись на вчорашні +0,3 і сьогоднішні -0,4 вони з цим не дуже справляються....
Ааа... А я гадав що головне завдання НБУ забезпечення стабільності нац. валюти.
Тобто якщо курс до 50 стрибне, то НБУ тіпа невинуваті? Головне щоб +0,3 чи -0,4 не було.. Ясно тепер.
Привіт 1999, 2008, 2014, 20..
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andrijk777
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