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НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:04
vitaliygoodlife
это тебе зеленски на ютюбе расказал?
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denkauk
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