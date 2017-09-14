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НБУ розповів, скільки валюти
продав для згладжування...

НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:04

vitaliygoodlife
это тебе зеленски на ютюбе расказал?
denkauk
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Повідомлень: 5
З нами з: 24.09.19
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