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НБУ розповів, скільки валюти
продав для згладжування...

НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:04

vitaliygoodlife
это тебе зеленски на ютюбе расказал?
denkauk
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:37

  andrijk777 написав:
  Giroi написав:Задача нацбанку згладжувати коливання, а не регулювати курс, тобто, курс може рости хоч до 29,4 але поступово. Але дивлячись на вчорашні +0,3 і сьогоднішні -0,4 вони з цим не дуже справляються....

Ааа... А я гадав що головне завдання НБУ забезпечення стабільності нац. валюти. Тобто якщо курс до 50 стрибне, то НБУ тіпа невинуваті? Головне щоб +0,3 чи -0,4 не було.. Ясно тепер. :D Привіт 1999, 2008, 2014, 20..


Стабільний курс - це ринковий курс, а не якесь фіксоване число. І якщо курс стрибне до 50 і буде таким довгий час, то значить такий курс правильний. І вина нацбанку тільки в тому, що вони допустили скачок, а не підвели курс до реального значення поступово.
25-25-25-25-50, 25-35-45-55-50, 25-33-40-45-50 - знайди 3 різниці.
Перший варіант - так як працював уряд Азарова.
Другий - так як працюють зараз (приблизно, звичайно)
Третій - так як має бути.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:12

Giroi
Все вірно так 25-33-40-45-50 має бути.
Тому при курсі 25 і торговому сальдо -n мільярдів НБУ має ТІЛЬКИ викупляти валюту і ні в якому разі не продавати.
Продаж при 25 - це фактично і є саботаж(або зловживання), що я писав вище.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:21

Re: НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування...

  andrijk777 написав:Тому при курсі 25 і торговому сальдо -n мільярдів НБУ має ТІЛЬКИ викупляти валюту і ні в якому разі не продавати.

Насправді нічого подібного. Він має вчасно робити інтервенції, чим і займається - хіба що викупляти до того дійсно міг би й більше.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:30

Валютная лихорадка: последствия и что будет дальше?

Коллеги, рекомендуем к просмотру!

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