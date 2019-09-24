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Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:54
Пропонуємо до обговорення:
З метою боротьби з використанням спрощеної системи оподаткування для мінімізації податків при виплаті заробітних плат в Україні можуть заборонити фізичним особам-підприємцям надавати послуги. ФОПам можуть дозволити лише торгувати та займатися виробництвом.
Дивися повний текст Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:54
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