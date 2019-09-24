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Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:54
Пропонуємо до обговорення:
З метою боротьби з використанням спрощеної системи оподаткування для мінімізації податків при виплаті заробітних плат в Україні можуть заборонити фізичним особам-підприємцям надавати послуги. ФОПам можуть дозволити лише торгувати та займатися виробництвом.
Дивися повний текст Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:54
ну-ну парикмахеры, дизайнеры, клининг - крупнейший бизнес в стране.
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erhova_manager
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:27
erhova_manager
Та да. А послуги нерезам? Яка тут мінімізація? У мене є знайомі іноземці, які В України приїхали, відкрили тут ФОП і надають собі послуги своїй же компанії за кордоном,при цьому платять свої 5% податку і всі в плюсі.
Короче не все тут так просто
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Stanislav_S
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:54
Stanislav_S написав:erhova_manager
Та да. А послуги нерезам? Яка тут мінімізація? У мене є знайомі іноземці, які В України приїхали, відкрили тут ФОП і надають собі послуги своїй же компанії за кордоном,при цьому платять свої 5% податку і всі в плюсі.
Короче не все тут так просто
і без такої можливості - навть тих 5% в бюджет не попадуть
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dinozavrik
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